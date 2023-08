POL-KA: (KA) Rheinstetten - Alleinbeteiligter Unfall auf Segelflugplatz

Karlsruhe (ots) - Ein unbekannter Täter entwendete am Dienstagmittag in der Karlsruher Südstadt den Geldbeutel eines Fußgängers. Nach derzeitigen Erkenntnissen griff der männliche Täter dem 55-jährigen Geschädigten am Dienstag gegen 12.45 Uhr im Bereich der Ettlinger Straße, Ecke Werderstraße, offenbar in den Rucksack und entwendete so dessen Geldbeutel. Ein Zeuge machte den Geschädigten auf den Diebstahl ...

mehr