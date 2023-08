Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl

Karlsruhe (ots)

Ein unbekannter Täter entwendete am Dienstagmittag in der Karlsruher Südstadt den Geldbeutel eines Fußgängers.

Nach derzeitigen Erkenntnissen griff der männliche Täter dem 55-jährigen Geschädigten am Dienstag gegen 12.45 Uhr im Bereich der Ettlinger Straße, Ecke Werderstraße, offenbar in den Rucksack und entwendete so dessen Geldbeutel. Ein Zeuge machte den Geschädigten auf den Diebstahl aufmerksam, woraufhin der 55-Jährige gemeinsam mit dem Zeugen die Verfolgung des Täters aufnahm. Während seiner Flucht entledigte sich der Dieb des Geldbeutels, weshalb der Geschädigte die Verfolgung abbrach und seinen Geldbeutel wieder an sich nahm. Der Unbekannte flüchtete offenbar weiter in Richtung Werderplatz. Insgesamt erbeutete er aus dem Geldbeutel Bargeld in Höhe von 100 Euro.

Der 55-Jährige beschrieb den Täter wie folgt: Bei dem Tatverdächtigen soll es sich laut dem Geschädigten um einen circa 180 cm großen Mann mit schlanker Statur handeln. Er hat dunkelbraune, kurze, lockige Haare und einen dunkleren Hautteint. Zur Tatzeit trug er ein rotes T-Shirt mit weißem Schriftzug und eine kurze Hose.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu dem unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Südweststadt unter der Telefonnummer 0721 666-3411 in Verbindung zu setzen.

Anja Hamerski, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell