Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unbekannte sprühen Pfefferspray und flüchten

Karlsruhe (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kam es am Montagabend in der Kaiserpassage in Karlsruhe. Dabei soll es auch zum Einsatz eines Pfeffersprays gekommen sein.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten zwei Gruppen junger Männer gegen 20:50 Uhr zunächst in einen verbalen Disput, welcher schließlich in eine körperliche Auseinandersetzung mündete. Eine Gruppe ergriff zunächst die Flucht, fuhr jedoch kurze Zeit später in einem schwarzen Mercedes-Benz, Modell G-Klasse, nochmals an der anderen Gruppe junger Männer vorbei. Dabei versprühte ein Fahrzeuginsasse aus dem Auto heraus offenbar Pfefferspray in Richtung der Kontrahenten, wodurch fünf von ihnen leichte Verletzungen erlitten. Das Fahrzeug fuhr anschließend auf der Karlstraße in Richtung Norden davon.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz hat in diesem Fall Ermittlungen unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter 0721 666-3311 zu melden.

Julian Scharer, Pressestelle

