Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Kanufahrer verunglückt auf dem Rhein bei Karlsruhe

Karlsruhe (ots)

Heute Nachmittag ist ein Kanufahrer auf dem Rhein verunglückt. Nach ersten Erkenntnissen riefen gegen 16:45 Uhr Passanten die Rettungskräfte und meldeten ein gekentertes Kanu. An diesem hielt sich noch eine Person fest. Das Boot trieb schließlich auf die rheinland-pfälzische Seite und die Person konnte von der Feuerwehr Leimersheim geborgen werden. Der Mann kam nach einer ersten medizinischen Versorgung in einem lebensbedrohlichen Zustand in ein Krankenhaus. Was genau mit dem Kanufahrer auf dem Wasser geschehen ist, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen der Wasserschutzpolizei Karlsruhe.

