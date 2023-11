Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0642 --Polizei fasst Räuberduo--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Ostertor, Am Dobben Zeit: 01.11.2023, 19:55 - 20:05 Uhr

Mithilfe couragierter Zeugen stellten Einsatzkräfte am Mittwochabend in Bremen-Mitte einen 13-Jährigen und 25 Jahre alten Mann, die zuvor in einer Straßenbahn einer 23-jährigen Frau das Handy entnahmen.

Ein Mann und eine Frau waren gegen 19:55 Uhr mit der Straßenbahn in Richtung Sebaldsbrück unterwegs, als sich zwei junge Männer zu ihnen setzten. Der 13-Jährige fragte die beiden nach Zigaretten. Als sie erklärten, dass sie keine hätten, stand das Duo auf und setzte sich woanders hin. Unmittelbar danach bemerkte die 23-Jährige, dass ihr Handy fehlte und folgte den beiden, die an der Haltestelle Am Dobben ausstiegen. Der 24 Jahre alte Mann forderte den 13-Jährigen auf, das Handy zurückzugeben. Daraufhin wurde er zunehmend aggressiv und stieß den Mann weg. Die schnell eintreffenden Einsatzkräfte stellten das Duo in der Nähe. Der 13-jährige Marokkaner wurde dem Jugendamt übergeben.

Die Polizei rät: Bringen Sie sich durch gewagte Aktionen nicht unnötig selbst in Gefahr, sondern prägen Sie sich lieber Tätermerkmale und Fluchtrichtung ein und rufen Sie die 110 an. Je schneller die Polizei informiert wird, desto besser können die Täter ermittelt werden. Mehr Informationen zum Thema Zivilcourage gibt es beim Präventionszentrum, Am Wall 195.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell