Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0640--Trickdiebe in Osterholz--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Osterholz, OT Ellenerbrok-Schevemoor, Arosaer Straße Zeit: 01.11.23, 11.10 Uhr

Am Mittwoch gelangten wieder Trickdiebe als angebliche Wasserwerker in die Wohnung eines älteren Ehepaars in Bremen-Osterholz. Die Polizei sucht Zeugen und gibt Präventionstipps.

Gegen 11.10 Uhr klingelten zwei Männer in der Arosaer Straße an der Haustür der Eheleute und gaben vor, die Wasserleitungen nach einem Rohrbruch überprüfen zu müssen. Als die angeblichen Wasserwerker in der Wohnung waren, gingen sie in Küche und Bad und ließen im Beisein der Senioren das Wasser dort laufen. Währenddessen kam ein weiterer fremder Mann in die Wohnung. Nach dem Verschwinden des Trios stellten die 81-jährige Frau und ihr 82 Jahre alter Mann den Diebstahl von Bargeld und Schmuck fest.

Die beiden angeblichen Handwerker trugen zur Tatzeit blaue Arbeitssachen und zeigten Stadtwerke-Ausweise vor. Einer soll etwa 45 bis 50 Jahre alt, klein und kräftig sein, mit kurzen, mittelblonden Haaren. Sein Komplize soll jünger, so um die 30 Jahre alt und größer sein. Der dritte Fremde wurde als Mitte Zwanzig beschrieben. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

Beim Trickdiebstahl an der Haustür werden viele Maschen angewandt. Daher rät die Polizei: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Gewähren Sie nur Handwerkern Eintritt, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung oder vom Hausmeister angekündigt worden sind. Wenn Sie im Zweifel sind, ziehen Sie Verwandte oder einen Bekannten, wie zum Beispiel einen Nachbarn hinzu und halten Sie Rückfrage bei dem Unternehmen. Mehr Hinweise und Ansprechpartner gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen, Am Wall 195, Telefon (0421) 362-19003 oder unter www.polizei.bremen.de.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell