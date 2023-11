POL-HB: Nr.: 0636 --Polizisten stellen Räuber

Polizei Bremen

Nr.: 0636 --Polizisten stellen Räuber--

Ort: Bremen-Obervieland, OT Arsten, Dickutweg Zeit: 31.10.2023, 16:00 Uhr

Am Dienstagnachmittag wurde einer 86 Jahre alten Frau in Obervieland eine Kette vom Hals gerissen. Dabei stürzte sie und wurde leicht verletzt. Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten in einem Bus einen 16 Jahre alten Tatverdächtigen.

Gegen 16:00 Uhr war die Seniorin im Dickutsweg unterwegs. Sie war kurz zuvor aus einem Bus ausgestiegen. Plötzlich näherte sich ein Jugendlicher von hinten und riss ihr die Halskette herunter, wodurch die Frau stürzte und sich leicht verletzte. Zeugen alarmierten die Polizei. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten schnell zum Erfolg: In einem Linienbus in der Nähe stellten Polizisten aufgrund der guten Täterbeschreibung einen 16 Jahre alten Tatverdächtigen. Bei sich hatte er die Halskette der Frau und weitere Beweismittel. Auf seiner Flucht hatte er ein Messer verloren. Die Einsatzkräfte nahmen ihn mit auf die Wache und fertigten eine Strafanzeige. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

