Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0637 --Die Polizei zum 988. Freimarkt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Findorff, OT Bürgerweide Zeit: 13.10.2023 - 29.10.2023

Die Polizei Bremen blickt in diesem Jahr auf einen arbeitsreichen aber auch ruhigen Freimarkt zurück. Körperverletzungen, Diebstahlsdelikte, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz aber auch Verkehrssünder beschäftigten die Einsatzkräfte der Freimarktwache.

Der Freimarkt war in den zwei Wochen mit ungefähr 1,5 Millionen Gästen sehr gut besucht. Am Meisten hatte die Polizei an den Wochenenden zu tun. Nach aktuellem Stand hatten die Einsatzkräfte 43 Körperverletzungsdelikte aufgenommen. Die Zahl der Gewaltdelikte ist zum vergangenen Freimarkt in 2022 gesunken. Zudem verzeichnete die Polizei in diesem Jahr weniger Diebstähle im Vergleich zu 2022, insgesamt wurden 24 Taten angezeigt. In acht Fällen ermittelt die Kriminalpolizei wegen sexueller Belästigung. Des Weiteren beschlagnahmte die Polizei diverse Betäubungsmittel und Waffen. Auch in diesem Jahr verlief die Zusammenarbeit mit den Awareness-Teams sehr gut. Zudem wurde erstmalig ein Videoanhänger der Polizei Bremen auf dem Gelände eingesetzt.

Die Verkehrsüberwacher vom Ordnungsamt ließen auch in diesem Jahr verbotswidrig abgestellte Fahrzeuge abschleppen, insgesamt 341, und fertigten 1406 Owi-Anzeigen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell