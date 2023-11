POL-HB: Nr.: 0638 --Auseinandersetzung auf der Bürgerweide

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Burglesum, OT Burgdamm, Steindamm Zeit: 29.10.2023, 13:35 Uhr Am Sonntagmittag versuchten zunächst unbekannte Täter auf einer Baustelle in Burglesum mit einem Bagger einen Container aufzubrechen. Alarmierte Einsatzkräfte stellten in der Nähe eine 36 Jahre alte Frau, ein weiterer Tatverdächtiger flüchtete. Dieser ist den Einsatzkräften jedoch bekannt. Etwa um 13:35 Uhr meldeten Zeugen ...

