Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0639 --Rottweiler beißt Kind in den Kopf--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hastedt, Hastedter Osterdeich Zeit: 01.11.2023, 8.15 Uhr

Ein Rottweiler riss sich am Mittwochmorgen im Bremer Ortsteil Hastedt von einer Hundeleine los und biss einem sechs Jahre alten Mädchen in den Kopf. Das Kind wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Eine 36 Jahre alte Mutter befuhr mit dem Fahrrad den Weg am Hastedter Osterdeich. Sie war in Begleitung ihrer sechsjährigen Tochter, die auf einem Tretroller unterwegs war. Auf der Osterdeichwiese riss sich, laut Angaben eines 66-jährigen Hundehalters, sein Rottweiler von der Leine und rannte direkt auf das Kind zu. Das Tier sprang das Mädchen an und biss es mehrfach. Mehrere couragierte Passanten und die Mutter versuchten einzugreifen und den Hund von der Sechsjährigen wegzuziehen. Der Hundehalter eilte ebenfalls hinzu und konnte ihn schließlich wegreißen. Ein Rettungswagen brachte die Schwerverletzte umgehend in ein Krankenhaus.

Der Rottweiler wurde polizeirechtlich sichergestellt und in ein Tierheim gebracht. Gegen den 66 Jahre alten Bremer wurde eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung gefertigt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell