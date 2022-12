Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Größerer Polizeieinsatz nach Suizidankündigung

Iserlohn (ots)

In der Pestalozzistraße kam es am Sonntagmittag, gegen 12:00 Uhr, zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein 38-jähriger Iserlohner hatte zuvor telefonisch seinen Suizid angekündigt. Da der Mann in seiner Wohnung Zugriff auf ein Messer hatte, wurden im Rahmen des Einsatzes Spezialkräfte der Polizei hinzugezogen. Der 38-jährige Mann konnte überwältigt werden. Er blieb unverletzt. Durch einen Arzt sowie das Ordnungsamt wurde er in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für weitere Personen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell