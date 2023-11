POL-HB: Nr.: 0641 --Straßendealer festgenommen

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Osterholz, OT Ellenerbrok-Schevemoor, Arosaer Straße Zeit: 01.11.23, 11.10 Uhr Am Mittwoch gelangten wieder Trickdiebe als angebliche Wasserwerker in die Wohnung eines älteren Ehepaars in Bremen-Osterholz. Die Polizei sucht Zeugen und gibt Präventionstipps. Gegen 11.10 Uhr klingelten zwei Männer in der Arosaer Straße an der Haustür der Eheleute und gaben vor, die Wasserleitungen nach ...

mehr