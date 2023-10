Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch - Zeugen gesucht

Traben-Trarbach (ots)

Am Freitag, dem 27. Oktober, zwischen 7 und 14:20 Uhr brachen bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Friedhofstraße in Traben-Trarbach ein.

Die Tatverdächtigen verschafften sich über die Terrasse Zugang zum Gebäude und entwendeten unter anderem einen Tresor. Aufgrund der Größe und des Gewichtes des Tresors ist davon auszugehen, dass mehrere Personen an der Tat beteiligt waren und zum Abtransport des Diebesgutes ein Fahrzeug benutzt wurde.

Zeugen beobachteten gegen 11:30 Uhr einen mit zwei Personen besetzten grau-braunen PKW in der Nähe der Tatörtlichkeit. Ob dieser in Zusammenhang mit der Tat steht ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizeiwache Traben-Trarbach unter 06541/6270 oder Polizeiinspektion Zell unter 06542/98670 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell