POL-PPTR: Einbruch in Büro eines Weinguts

Trier (ots) - Der seit Sonntagnachmittag, dem 29. Oktober, vermisste 82-jährige aus Trier wurde am heutigen Morgen, kurz vor 9 Uhr, in Trier-Olewig angetroffen. Er befindet sich nun in zur medizinischen Versorgung in einem Krankenhaus. Wir bitten die Medien, das zur Fahndung verbreitete Foto des Vermissten zu ...

mehr