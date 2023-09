Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230922.5 Heide: Unbekannte Täter zerstechen Autoreifen, Zeugen gesucht

Heide (ots)

In der Zeit von Mittwoch (20.09.23) um 13 Uhr bis zum Folgetag um 9 Uhr zerstachen unbekannte Täter zwei Reifen an einem in der Timm-Kröger-Straße geparkten VW Polo. Am Donnerstag (21.09.23) um 21Uhr beobachteten Anwohner zwei unbekannte Personen, die sich von einem frisch zerstochenen Autoreifen an einem geparkten BMW in der Professor-Haber-Straße entfernten. Bei den Personen handelte es sich um zwei schwarz gekleidete Männer, einer der beiden trug einen lilafarbenen Pullover. Sachdienliche Hinweise zu den Sachbeschädigungen nimmt die Polizei unter 0481-940 entgegen.

