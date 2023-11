Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0647--Mann schießt mit Schreckschusswaffe--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Osterholz, OT Blockdiek, Geldener Straße Zeit: 04.11.23, 21.15 Uhr

In Blockdiek versetzte am Samstagabend ein 56 Jahre alter Mann die Nachbarschaft in Angst und Schrecken, indem er mehrere Schüsse aus einer Schreckschusswaffe abfeuerte.

Zeugen meldeten dem Notruf einen Verdächtigen, der in der Geldener Straße mit einer Schusswaffe im Fahrstuhl herumhantierte. Kurze Zeit später berichteten Passanten, dass ein Mann unvermittelt mehrere Schüsse in ihre Richtung abgefeuert hatte. Bei einem anschließenden Versuch, den Täter zu entwaffnen, verletzte sich ein 22-Jähriger an der Hand. Er musste vor Ort von alarmierten Rettungskräften behandelt werden. Alarmierte Einsatzkräfte konnten den stark alkoholisierten 56-jährigen Hausbewohner in Tatortnähe festnehmen. Er hatte einen Schreckschussrevolver bei sich. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Polizisten eine Axt und ein Einhandmesser. Die Sachen wurden sichergestellt und beschlagnahmt.

Den Mann erwarten nun mehrere Strafanzeigen u.a. wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und gefährlicher Körperverletzung. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell