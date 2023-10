Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Flüchtiger Fahrradfahrer nach Unfall gesucht

Holzminden (ots)

Bereits am Freitag (13.10.2023), kam es gegen 20:00 Uhr in der Bahnhofstraße in Holzminden zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, überquerte ein 80-jähriger Mann mit seinem Rad schiebend die dortige Fahrbahn. Ein herannahender Radfahrer, der ohne eingeschaltete Beleuchtung unterwegs war, erfasste das Hinterrad des vom Senior mitgeführten Rades, wodurch der 80-Jährige mit dem Fahrrad zu Boden stürzte. Der Radfahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seine Beteiligung am Unfall bekannt zu geben. Der 80-jährige Holzmindener wurde zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Der Unfallverursacher wird wie folgt beschrieben: Männlich, zwischen 20-25 Jahre alt, blonde, gelockte Haare, sowie einen dunklen Pullover und blaue Jeanshose tragend. Er soll ein Mountainbike mit sich geführt haben.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Radfahrer machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Holzminden unter der Telefonnummer 05531/ 958-0 zu melden.

