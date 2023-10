Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden lädt zum Abend der Bewerberinnen und Bewerber sowie zum Elternabend ein

LK Hameln-Pyrmont und LK Holzminden (ots)

Bereits zum wiederholten Male lädt die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden Eltern, deren Kinder Interesse am Polizeiberuf haben, zu einem Informationsabend in die Polizeiinspektion in Hameln und in das Polizeikommissariat in Holzminden ein. Die Informationsveranstaltung für Eltern findet am Dienstag, den 07. November 2023, um 19:00 Uhr, in der Polizeiinspektion in Hameln (Zentralstraße 9, 31785 Hameln) und zeitgleich im Polizeikommissariat Holzminden (Allersheimer Straße 2, 37603 Holzminden) statt.

Es wird um Voranmeldung per E-Mail an auf@pi-hm.polizei.niedersachsen.de mit dem Betreff: "Elternabend Hameln" oder "Elternabend Holzminden" bis zum 03. November gebeten.

Die Einladung zum Elternabend richtet sich explizit an Eltern. Interessierte Schülerinnen und Schüler sowie andere Berufsinteressierte haben die Möglichkeit am Abend der Bewerberinnen und Bewerber teilzunehmen. Diese Informationsveranstaltung findet am 08. November 2023, um 18:00 Uhr - 21:00 Uhr, ebenfalls zeitgleich in der Polizeiinspektion in Hameln sowie im Polizeikommissariat in Holzminden statt.

Auch für diese Veranstaltung wird um Voranmeldung per E-Mail an auf@pi-hm.polizei.niedersachsen.de mit dem Betreff: "Abend der Bewerber/innen Hameln" oder "Abend der Bewerber/innen Holzminden" bis zum 03. November gebeten.

Für telefonische Rückfragen zu den beiden Informationsveranstaltungen steht Polizeioberkommissar Kautz, Sachbearbeiter Nachwuchsgewinnung der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, unter der Telefonnummer 05531/958-106 zur Verfügung.

