POL-RBK: Overath - Pkw-Fahrer nach Überschlag leicht verletzt

Bergisch Gladbach (ots) - Am Dienstagmorgen (10.10.) mussten die Betreiber eines Eiscafés an der Hauptstraße einen Einbruch in ihr Ladenlokal feststellen, als sie dieses gegen 10:00 Uhr betraten. Am Vorabend (09.10.) hatten sie das Eiscafé gegen 22:00 Uhr in ordnungsgemäßem Zustand verlassen. In dieser Zeit brachen der oder die bislang unbekannten Täter in die Räumlichkeiten ein, indem sie die Eingangstür ...

mehr