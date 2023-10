Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Die Polizei Rhein-Berg lädt ein zu "Coffee with a cop"

Leichlingen (ots)

Für kommenden Mittwoch, 18.10.2023, lädt die Kreispolizeibehörde des Rheinisch-Bergischen Kreises zu der Veranstaltung "Coffee with a cop" ein. In der Zeit von 8 bis 14 Uhr wird es an einem Oldtimer-Café-Mobil in der Leichlinger Fußgängerzone Im Brückerfeld verschiedene Heißgetränke wie Kaffee, Kakao und Tee geben. Auch Innenminister Herbert Reul hat sich für circa 10 Uhr angekündigt, um die Veranstaltung zu besuchen.

Innenminister Herbert Reul betont: "Das Gespräch miteinander und das wertschätzende Wort füreinander ist das, was unsere Gesellschaft stark macht. Genauso ist auch der Austausch von Mensch zu Mensch unerlässlich für die Arbeit unserer Polizei. Denn die kann ihre Arbeit dann am besten machen, wenn die Bürgerinnen und Bürger ihr vertrauen. Ich bin froh, dass "Coffee with a cop" so gut angenommen wird und die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit nutzen, den Menschen hinter der Uniform kennenzulernen."

Die Aktion, die auf Initiative des Innenministeriums NRW landesweit angeboten wird, macht nun erneut Halt im Rheinisch-Bergischen Kreis, nachdem sie im Vorjahr bereits in Bergisch Gladbach stattfand. Die Idee stammt ursprünglich aus den USA. Bürgerinnen und Bürger haben in entspannter Atmosphäre die Möglichkeit, mit ihrer Polizei ins Gespräch zu kommen.

Polizistinnen und Polizisten aus verschiedenen Dienststellen, wie beispielsweise der Kriminal- und Verkehrsunfallprävention, sind für alles ansprechbar und freuen sich auf Ihren Besuch.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind ebenso eingeladen, um über unseren Aktionstag zu berichten. (th)

