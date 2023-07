POL-GF: Mit über 2 Promille am Steuer

Gifhorn (ots) - Am vergangenen Freitag, dem 07.07.2023 ereignete sich auf der Celler Straße in Gifhorn ein Verkehrsunfall, zu dem nun die bzw. der Geschädigte gesucht wird. Gegen 13:50 Uhr fuhr eine 64-Jährige mit ihrem roten Seat auf der Straße in Richtung Innenstadt. Auf Höhe der Hausnummer 46 bemerkte sie ein Knallgeräusch und hielt kurze Zeit später, an ...

mehr