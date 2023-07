POL-GF: Unfall nach Überholmanöver

Weyhausen/ Gifhorn (ots) - In einem Supermarkt in Weyhausen kam es am gestrigen Donnerstagmorgen zu einem Diebstahl, einem 91-Jährigen wurde die Geldbörse entwendet. Er befand sich an einer engen Stelle in dem Supermarkt, als sich zwei Männer mit ihren Einkaufswagen an ihm vorbeidrängten. Dabei wurde der Mann von einem der beiden Unbekannten angerempelt, kurze Zeit später musste er feststellen, dass seine Geldbörse ...

