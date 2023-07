Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Geschädigte bzw. Geschädigter zu einem Unfall gesucht

Gifhorn (ots)

Am vergangenen Freitag, dem 07.07.2023 ereignete sich auf der Celler Straße in Gifhorn ein Verkehrsunfall, zu dem nun die bzw. der Geschädigte gesucht wird. Gegen 13:50 Uhr fuhr eine 64-Jährige mit ihrem roten Seat auf der Straße in Richtung Innenstadt. Auf Höhe der Hausnummer 46 bemerkte sie ein Knallgeräusch und hielt kurze Zeit später, an einer geeigneten Stelle. Sie stellte eine frische Beschädigung an ihrem rechten Außenspiegel fest, vermutete einen Zusammenstoß und kehrte zum Unfallort zurück. Dort konnte sie jedoch kein entsprechend beschädigtes Auto feststellen, sodass sie den Unfall umgehend bei der Polizei anzeigte. Nach bisherigen Ermittlungen parkte zur Unfallzeit vermutlich ein größeres, in blauer Farbe lackiertes Fahrzeug in der entsprechenden Parkbucht. Gesucht werden nun der Eigentümer bzw. die Eigentümerin hierzu sowie Zeugen des Unfalls. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegengenommen.

