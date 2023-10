Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbrecher stehlen Bargeld, Föhn und Parfüm aus Einfamilienhaus in Refrath

Bergisch Gladbach (ots)

Während einer zweieinhalbstündigen Abwesenheit der Bewohner drangen unbekannte Tätern am gestrigen Montag (09.10.) in ein Einfamilienhaus in der Wilhelm-Ostwald-Straße ein und machten hohe Beute.

Der geschädigte Bewohner gab an, das Haus gegen 10:15 Uhr am Vormittag verlassen zu haben und als er gegen 12:50 Uhr zurückkehrte, sofort den Einbruch bemerkt zu haben. Daraufhin wählte er den Notruf und verständigte die Polizei.

Als die Polizisten eintrafen, konnten sie diverse Hebelmarken an zwei Fenstern im rückwärtigen Bereich des Hauses und an der Terrassentür feststellen. Augenscheinlich hatten die Täter zunächst versucht, über eines der beiden Fenster in das Objekt zu gelangen. Als ihnen dies nicht gelang, hebelten sie die Terrassentür gewaltsam auf und beschädigten diese dadurch stark. Anschließend durchwühlten sie mehrere Schränke und Schubladen im Inneren und rissen das Interior von einigen Möbeln auf der Suche nach Wertgegenständen heraus.

Die Polizisten nahmen eine Strafanzeige auf und veranlassten eine Spurensicherung.

Laut ersten Angaben des Geschädigten wurde ein Bargeldbetrag in mittlerer vierstelliger Höhe aus einer Geldkassette entwendet. Zudem fehlten eine hochwertige Parfumflasche und ein Haarföhn. Der Gesamtwert des Diebesguts wird auf einen höheren vierstelligen Betrag geschätzt.

Der entstandene Sachschaden an den beiden Fenstern und der Terrassentür wird aktuell auf circa 5.000 Euro geschätzt.

Das Kriminalkommissariat 2 sucht jetzt nach Zeugen, die Hinweise zu diesem Wohnungseinbruchdiebstahl geben können. Wer etwas Auffälliges im Umfeld der Wilhelm-Ostwald-Straße beobachtet hat, wendet sich bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02202 205-0. (st)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell