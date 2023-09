Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hüttenweg/ Fenster der Polizeiwache beschädigt

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag (03.09.23) ein Glaselement der Eingangstür der Polizeiwache Dülmen beschädigt. Zwischen 21 Uhr am Samstag (02.09.23) und 6.20 Uhr am Sonntag (03.09.23) passierte das. Vor der Tür fanden Polizisten einen rund zwei Zentimeter großer Stein. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

