Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen/ Missbrauch des Notrufs durch polizeibekannten Jugendlichen

Coesfeld (ots)

Ein polizeibekannter 15-jähriger Jugendlicher aus Dülmen hat mehrfach missbräuchlich den Notruf der Polizei gewählt. Zwischen 23.30 Uhr am Samstag (02.09.23) und 22.05 Uhr am Sonntag (03.05.23) meldete er sich mehrfach auf der Leitstelle. Er gab vor, dass es zu Straftaten gekommen sei. Unter anderem schilderte er eine Sachbeschädigung am Außenmobiliars eines Cafes am Dülmener Marktplatz. Diese fand statt, nach jetzigem Stand jedoch mutmaßlich durch den 15-Jährigen selbst begangen. Zudem gab er vor, dass jemand Scheiben eines Supermarktes an der Halterner Straße einwerfen würde, was sich ebenfalls als nicht wahr herausstellte. Die Polizei hat Anzeige wegen des Missbrauchs von Notrufen erstattet.

