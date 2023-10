Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Bargeld bei Einbruch in Grundschule gestohlen

Overath (ots)

Am Montag (09.10.) informierte eine Mitarbeiterin einer Grundschule im Ortsteil Vilkerath die Polizei, nachdem sie gegen 10:20 Uhr einen Einbruch in das Schulgebäude an der Straße Luisenhöhe festgestellt hatte. Als zuletzt am Freitag (06.10.) gegen 15:00 Uhr noch Berechtigte in der Schule waren, war dort noch alles unversehrt.

An einer Außentür der Schule stellten die hinzugerufenen Polizisten Hebelmarken fest. Im Verwaltungstrakt des Schulgebäudes wurden mehrere Bürotüren aufgebrochen und Schränke und Schubladen durchsucht. Dabei entstand ein Sachschaden in schätzungsweise unterer vierstelliger Höhe. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten der oder die bislang unbekannten Täter einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und führte eine Spurensicherung durch. Zeugenhinweise zu diesem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell