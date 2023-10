Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Drei Täter machen hohe Beute bei Einbruch in Lottogeschäft

Kürten (ots)

In Kürten-Dürscheid kam es in der Nacht zu Montag (09.10.) zu einem Einbruch in ein Lottogeschäft, das sich im Kassenbereich eines Supermarktes befindet. Dabei machten die Täter Beute mit einem Wert in mittlerer vierstelliger Höhe. Zudem richteten sie einen fast ebenso hohen Sachschaden an.

Gegen 03:20 Uhr erhielt der Inhaber eines Supermarktes auf der Wipperfürther Straße eine App-Benachrichtigung auf dem Smartphone, dass die Alarmanlage des Gebäudes ausgelöst hätte. Umgehend wurden mehrere Streifenwagen zu der Tatörtlichkeit geschickt.

Bei Eintreffen der Polizei konnten jedoch keine Tatverdächtigen mehr angetroffen werden. Die Polizisten konnten deutliche Hebelmarken an einer Seiteneingangstür und zudem Beschädigungen an einem Raumtrenner feststellen, der als verschlossene Einhausung für das im Supermarkt befindliche Lottogeschäft dient. Mehrere Glasregale im Geschäft waren gewaltsam herausgerissen worden und lagen zum Teil zersplittert auf dem Boden. Zudem wurde ein Zigarettenschrank aufgehebelt und größtenteils leergeräumt vorgefunden.

Der Polizei liegt Videomaterial vor, das zeigt, wie drei vermummte Täter nach dem Einbruch einen gefüllten Sack aus dem Laden herausziehen, diesen in einen hellen SUV einladen und anschließend in dem Fahrzeug über die Wipperfürther Straße in Fahrtrichtung Biesfeld flüchten. Die drei Einbrecher waren augenscheinlich dunkel gekleidet, 180 bis 190 cm groß und von stabiler Statur.

Nach ersten Angaben des geschädigten Inhabers der Lottofiliale, der auch am Tatort erschien, fehlten Tabakwaren mit einem mittleren vierstelligen Gesamtwert. Der entstandene Sachschaden wird auf einen ebenso hohen Betrag geschätzt. Die Polizei veranlasste eine Spurensicherung am Tatort und leitete eine Fahndung nach den Tätern ein, die jedoch erfolglos verlief.

Das Kriminalkommissariat 2 sucht jetzt nach Zeugen, die etwas Verdächtiges im Umfeld des Supermarktes beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (st)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell