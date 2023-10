Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Zwei neuwertige Fahrzeuge mit sechsstelligem Gesamtwert aus Autohaus gestohlen

Overath (ots)

Am Donnerstagmorgen (05.10.) wurden zwei Fahrzeuge aus dem Außenbereich eines Autohauses durch unbekannte Täter gestohlen.

Gegen 05:30 Uhr verschafften sich die Täter Zutritt zu dem Außengelände eines Autohauses in der Straße Am Weidenbach und entwendeten zwei neuwertige Fahrzeuge der Marke Kia, die dort auf dem Parkplatz des Außengeländes abgestellt waren.

Bei dem ersten Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Kia Stinger/CK mit einer Erstzulassung im Juli 2023. Das Auto weist Folierungen an der Seite auf. An den vorderen Türen befindet sich ein schwarzer Schriftzug mit der Aufschrift "Kia" und an den hinteren Türen "Der Kia Stinger" ebenfalls in schwarz. Am Fahrzeug war zum Zeitpunkt des Diebstahls kein amtliches Kennzeichen angebracht. Der Kia wird auf einen Gesamtwert von circa 52.000 Euro geschätzt.

Bei dem zweiten Fahrzeug handelt es sich um ein schwarzes Elektrofahrzeug ebenfalls von der Marke Kia, Modell EV6/CV mit dem amtlichen Kennzeichen GL-GT 660E und einer Erstzulassung aus 12/2022. Auch dieses Auto weist eine Folierung an den Seiten auf, an den vorderen Türen steht der Schriftzug "Kia" in Weiß und an den hinteren Türen "Der neue Kia EV6" ebenfalls in Weiß. Der Wert wird aktuell auf circa 58.000 Euro geschätzt.

Das Kriminalkommissariat 3 in Overath sucht jetzt nach Zeugen, die etwas Auffälliges im Umfeld des Tatortes beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der beiden gestohlenen Kia geben können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (st)

