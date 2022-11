Polizei Paderborn

POL-PB: Radfahrer verletzt - E-Scooter-Fahrer nach Unfallflucht gesucht

Paderborn (ots)

(mb) Nach der Kollision eines E-Scooter-Fahrers mit einem Radfahrer an der Dubelohstraße ermittelt die Polizei wegen Fahrerflucht.

Am Mittwoch (23.11.2022) fuhr ein 58-jähriger Mountainbike-Fahrer gegen 07.10 Uhr auf dem Radweg rechtsseitig der Dubelohstraße von Schloß Neuhaus nach Paderborn. In Höhe der Fußgängerampel An den Fischteichen kreuzte ein E-Scooter-Fahrer den Radweg. Der Roller kam von rechts über den Fuß-/Radweg aus Richtung Padersee und prallte gegen das Mountainbike. Durch die Kollision stürzte der Radler und zog sich Verletzungen zu. Ohne anzuhalten fuhr der Elektroroller-Fahrer davon. Er soll 20 bis 30 Jahre alt und dunkel gekleidet gewesen sein. Der Mann nutzte einen dunklen E-Scooter.

Die Polizei sucht Unfallzeugen und Hinweise auf den flüchtigen E-Scooter-Fahrer. Sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251/3060.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell