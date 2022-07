Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: "Erwischt": Wissenschaft & Praxis im Dialog - Landeskriminalamt Baden-Württemberg & Hochschule Mannheim entwickeln YouTube-Erklärvideos für straffällig gewordene Jugendliche

Seit 2019 besteht auf Grund einer EU-Richtlinie ein umfassendes Auskunfts- und Informationsrecht für junge Menschen im Strafverfahren. Beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg (LKA BW) befasste sich eine Projektgruppe mit bundesweiten Vertretern aus Polizei und Justiz mit der möglichen Umsetzung der neuen Informationspflichten. Unter Federführung des Bundesministeriums der Justiz (BMJV) entstand in gemeinsamer Arbeit das siebenseitige, bundesweit einheitliche Merkblatt "Informationen über die Grundzüge eines Jugendstrafverfahrens".

Soviel zur Theorie. In der Praxis stellte sich die Frage, wie die umfassenden Informationen übersichtlich und vor allem wie in der EU-Richtlinie gefordert "in verständlicher Art und Weise" an die betroffenen jungen Menschen kommuniziert werden können. Um die Inhalte verständlich und zielgruppengerecht zu vermitteln und wissenschaftliche Erkenntnisse mit den Anforderungen der Praxis zu kombinieren, schlossen die Hochschule Mannheim und das LKA BW einen Kooperationsvertrag und entwickelten gemeinsam Erklärvideos.

Mit Beginn des Sommersemester 2019 wurde deshalb an der Hochschule Mannheim, Fakultät für Sozialwesen, in sogenannten Lern- und Forschungswerkstätten von Studierenden unter Leitung von Prof. Dr. Ulla Törnig, Professorin für Rechtswissenschaften zu dieser Frage geforscht. Auf Basis wissenschaftsbasierter Recherchen wurde von den Studierenden in einem ersten Schritt ein Grundmodell "Erklärvideo" entwickelt, welches in einem wissenschaftlichen Feldversuch auf seine Praxistauglichkeit überprüft und daran anknüpfend weiterentwickelt wurde.

Ziel der gemeinsamen Projektarbeit war es, leicht verständliche Clips zu erstellen, um die polizeilichen Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter dabei zu unterstützen, die jugendlichen Straftäterinnen und Straftäter sowie deren Eltern, über ihre Rechte zu informieren.

Die Erkenntnisse aus der Studie wurden in der Videoreihe "Erwischt?! Was jetzt..." umgesetzt. Insgesamt entstanden so sieben kurze Videoclips, die in einfacher Sprache und Darstellung über die verschiedenen Phasen eines Jugendstrafverfahrens und die Rechte für Beteiligte informieren. Die Kurzvideos thematisieren alle relevanten Informationen zum Jugendstrafverfahren in einfacher Form und Sprache und basieren inhaltlich auf dem Merkblatt des LKA BW. Dementsprechend werden etwa die Fragen "Wie beginnt ein Ermittlungsverfahren?", "Welche Rechte hast du, wenn du beschuldigt wirst?" oder "Wie läuft eine Hauptverhandlung ab?" beantwortet.

Bundesweit stehen die Clips unter folgendem Link zur Verfügung https://t1p.de/b73v3.

