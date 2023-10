Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Yamaha-Motorrad aus Grundstückseinfahrt gestohlen

Kürten (ots)

Am gestrigen Donnerstag (05.10.) alarmierte ein Kürtener die Polizei, nachdem er morgens feststellen musste, dass sein Motorrad nicht mehr in der Grundstückseinfahrt stand.

Der Geschädigte gab an, dass er seine Maschine der Marke Yamaha am Vortag (04.10.) gegen 17:00 Uhr in der Grundstückseinfahrt vor seinem Haus an der Kölner Straße in Bechen abgestellt hatte. Am darauffolgenden Donnerstagmorgen bemerkte er gegen 07:00 Uhr, dass sein Kraftrad nicht mehr dort stand.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und leitete eine Sachfahndung nach dem entwendeten Krad ein, die jedoch bisher ohne Erfolg verlief.

Bei dem Motorrad handelt es sich um eine Yamaha Modelltyp XTZ690D-B / DM11, Erstzulassung April 2022 mit dem amtlichen Kennzeichen GL-JE 51. Der Wert wird aktuell auf circa 8.000 Euro geschätzt.

Das Kriminalkommissariat 3 sucht nach Zeugen, die etwas Auffälliges im Umfeld des Tatortes beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der entwendeten Yamaha geben können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (st)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell