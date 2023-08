Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen. Fußgängerin von Transporter erfasst - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstagmittag, 12.08.2023, ist in Wutöschingen eine Fußgängerin von einem Transporter erfasst und schwer verletzt worden. Gegen 14:10 Uhr hatte der 53 Jahre alte Transporter-Fahrer Sendungen an einem Mehrfamilienhaus zugestellt. Beim Rückwärtsfahren aus dem Hof touchierte er eine dort gehende 78-jährige Frau. Die Fußgängerin stürzte und verletze sich schwer. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand keiner.

