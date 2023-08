Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bahlingen a.K: Zwei Tatverdächtige nach Brandstiftung ermittelt

Freiburg (ots)

Nach umfangreiche Ermittlungen des Kriminalkommissariates Emmendingen konnten zwei 23 und 24 Jahre alte Männer ermittelt werden, die in Verdacht stehen einen Brand in einem leerstehenden Gebäude in Bahlingen vorsätzlich verursacht zu haben.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei deutsche Staatsangehörige.

Am 31.12.2022 brannte das leerstehende, ehemalige Gasthaus Silberbrunnen in Bahlingen vollständig aus. Bei den Löscharbeiten wurden fünf Personen leicht verletzt.

_____________ Erstmeldung vom 31.12.2022:

POL-FR: Vollbrand eines leerstehenden Gebäudes in Bahlingen a. K.

Am 31.12.2022, gg. 03:00 Uhr, gerät eine seit vielen Jahren leerstehende Gaststätte in Brand. Das Feuer vernichtet das Gebäude größtenteils. So stürzte der komplette Dachstuhl und das erste Obergeschoss ein. Die Ursache ist bislang unklar; die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei Freiburg aufgenommen. Fünf Personen wurden durch Rauchgasintoxikation, bzw. Löscharbeiten leicht verletzt. Der derzeit geschätzte Schaden ist im mittleren sechsstelligen Bereich. Derzeit finden noch Nachlöscharbeiten statt.

Stand: 07:45 Uhr

FLZ/as

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell