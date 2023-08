Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Sachbeschädigung an einem Pkw - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 13.08.2023 zwischen 01:00 Uhr und 08:30 Uhr kam es in der Lessingstraße in Emmendingen zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten roten VW Caddy an dem die Heckscheibe eingeschlagen und der Heckscheibenwischer abgerissen wurde.

Im Weiteren wurde der Außenspiegel abgerissen und eine Fahrzeugseite zerkratzt.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können.

