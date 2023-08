Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sachbeschädigung an Pkw in der Lessingstraße in Emmendingen - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Sonntag 13.08.2023 zwischen 01:00 Uhr und 08:30 Uhr kam es in der Lessingstraße in Emmendingen zu einer massiven Sachbeschädigung an einem geparkten roten VW Caddy.

Bei diesem wurde unter anderem die Heckscheibe eingeschlagen sowie der Heckscheibenwischer und der linke Außenspiegel abgerissen.

Unter der hinteren Stoßstange wurde ein Pappkarton platziert, um mutmaßlich die Lautstärke der heruntergefallenen Glassplitter der eingeschlagenen Heckscheibe zu dämpfen.

Zeugen, welche den Hinweise zur Täterschaft oder dem Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Emmendingen, unter der Tel: 07641 582-0, zu melden.

(KL)

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell