POL-FR: Landkreis Waldshut - Jestetten/B27 -- Motorradfahrer verunfallt schwer

Freiburg (ots) - Zu einem Verkehrsunfall zwischen Pkw und einem Radfahrer kam es am Samstag, den 11.08.2023, gegen 14:00 Uhr. Der Unfallverlauf stellt sich der Polizei bislang als nicht eindeutig dar, weshalb Zeugen gesucht werden. Bisher ist bekannt, dass der 21-jährige Fahrer eines orangefarbenen VW Polo die Nord-West-Umfahrung in Weil am Rhein in Richtung Rhein ...

mehr