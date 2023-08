POL-FR: Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald - Schluchsee -- Frau kentert mit ihrem Segelboot und kommt mit dem Schrecken davon

Freiburg (ots) - Ein 32-jähriger Motorradfahrer befuhr am Sonntag, den 13.08.2023, gegen 10.48 Uhr, die Bundesstraße 27 von Neuhausen (CH) nach Jestetten. Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen kam er in einer Rechtskurve alleinbeteiligt zu Fall und schlitterte gegen die Schutzplanke. Hierbei zog er sich schwere/lebensgefährliche Verletzungen zu und musste per ...

