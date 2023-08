Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St.Blasien: Pkw und Kleinbus kollidieren - vier Verletzte

Am Sonntag, 13.08.2023, gegen 12:30 Uhr, sind ein Pkw und ein Kleinbus auf der L 154 im Albtal bei St.Blasien kollidiert, vier Personen wurden leicht verletzt. Der 55-jährige Fahrer des Kleinbusses war aus einer Bushaltestelle in Höhe "In der Schmelze" auf die Landstraße eingefahren und mit dem dort talwärts fahrenden 23 Jahre alten Pkw-Fahrer zusammengestoßen. Neben den beiden Fahrern verletzte sich je eine Mitfahrerin in den beteiligten Fahrzeugen. Alle Verletzten wurden in umliegenden Kliniken versorgt. Die Fahrzeuge trugen erhebliche Beschädigungen davon. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 40000 Euro. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Die Landstraße war voll gesperrt.

