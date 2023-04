FW-M: Wasseraustritt sorgt für Millionenschaden (Steinhausen)

München (ots) - Samstag, 15. April 2023, 05.32 Uhr Barer Strße Die Feuerwehr hat einen Bewohner aus seiner verrauchten Wohnung geholt. Er konnte nach einem medizinischen Check zu Hause bleiben. Das Alarmsignal des Rauchwarnmelders hörte der Nachbar, nicht aber der eigentliche Bewohner in dessen Wohnung der Rauchwarnmelder Alarm schlug. Uns so rief der Nachbar die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte setzten an der ...

mehr