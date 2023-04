FW-M: Unsanft aus dem Schlaf gerissen (Ludwigsvorstadt)

Feuerwehr München

Samstag, 15. April 2023, 05.32 Uhr

Barer Strße

Die Feuerwehr hat einen Bewohner aus seiner verrauchten Wohnung geholt. Er konnte nach einem medizinischen Check zu Hause bleiben.

Das Alarmsignal des Rauchwarnmelders hörte der Nachbar, nicht aber der eigentliche Bewohner in dessen Wohnung der Rauchwarnmelder Alarm schlug. Uns so rief der Nachbar die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte setzten an der Wohnungstüre einen Rauchschutzvorhang, öffneten gewaltsam die Türe und machten sich in der verrauchten Wohnung auf die Suche. Sie fanden den Bewohner schlafend in der Wohnung, weckten in unsanft und brachten ihn schnellstens aus der Wohnung. Anschließend kümmerten sie sich um den Grund der Rauchentwicklung. Das auf dem Herd befindliche Essen ließ aufgrund starker Verbrennungen keinen Verzehr mehr zu. Die Wohnung wurde mit einem Hochleistungslüfter entraucht.

Nachdem der Bewohner von der Besatzung des Rettungswagens untersucht wurde und keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, konnte er wieder zurück in seine Wohnung um seinen Schlaf fortzusetzten.

Ein Sachschaden kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden. Der Anruf des Nachbarn, der den Rauchmelder hörte, ließ glücklicherweise keinen größeren Schaden entstehen.

