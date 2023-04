POL-IZ: 230421.1 Itzehoe: Kleinkraftrad aus Vorgarten entwendet

Heide (ots) - In der Nacht zum Mittwoch ist es in Heide zu einem Einbruch in ein Werkstattgebäude gekommen. Ob der Einbrecher etwas entwendete, ist unklar. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Im Zeitraum von Dienstag, 18.00 Uhr, bis Mittwoch, 07.00 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Objekt in der Rungholtstraße. Er durchsuchte die Werkstatt und das Büro und verschwand im ...

mehr