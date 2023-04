POL-IZ: 230420.4 Heide: Einbruch in Werkstatt

Heide (ots) - Am Mittwochmittag hat sich ein Autofahrer in Heide der Kontrolle durch die Polizei entziehen wollen. Kurzfristig gelang ihm dieses, bis seine Fahrt schließlich abseits der Fahrbahn an einem Baum endete. Gegen 13.15 Uhr entschloss sich eine Streife, in der Straße Am Kleinbahnhof einen Audi und seinen Fahrer zu überprüfen, nachdem der Insasse durch seine Fahrweise aufgefallen war. Als der Betroffene das ...

mehr