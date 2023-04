Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230420.5 Büsum: Falscher Wasserwerker erbeutet Geldbörse

Büsum (ots)

Am Dienstagmittag klingelte ein Mann bei einer 86jährigen Anwohnerin in der Nordseestraße. Er behauptete, Mitarbeiter der Wasserwerke zu sein. Es sei Sand im Wassersystem, welches herausgespült werden müsse. Der Mann veranlasste die Büsumerin, abwechseln warmes und kaltes Wasser in Küche und Bad laufen zu lassen. Vermutlich hat ein zweiter Täter die Situation genutzt, um in der Zwischenzeit die Wohnung nach Wertsachen zu durchsuchen. Nachdem der falsche Wasserwerker ankündigte, die "Reinigung der Wasserleitung" wäre abgeschlossen, bemerkte die Bewohnerin das Fehlen ihrer Geldbörse aus dem Küchenschrank. Es fehlt nun der Personalausweis und ein hoher zweistelliger Bargeldbetrag. Der Mann wurde beschrieben als korpulent, circa 40 Jahre alt und 1,75m groß. Er hatte kurze schwarze Haare und sprach fließend deutsch. Der Mann trug schwarze Kleidung und einen Ausweis mit sich, den er nicht aus der Hand geben wollte. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang, besonders aufmerksam bei Handwerkern zu reagieren, die sich auf diese Weise Zutritt verschaffen wollen. Ein Anruf bei der zuständigen Firma oder der Polizei kann hier Sicherheit bieten.

