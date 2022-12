LPI-GTH: Unfall verursacht und geflüchtet

Gotha (ots) - Gotha - Landkreis Gotha Am 16.12.2022 war eine Fahrzeugführerin in Stadtbereich Gotha unterwegs. Da sie nicht ortskundig war benutzte sie ein Navigationsgerät. So weit, so gut. Jedoch war ihr Vertrauen in das Gerät derart hoch, dass sie sich durch blindes Vertrauen in ihren elektronischen "Helfer" im Gleisbett entlang der Waltershäuser Straße wiederfand. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. ...

