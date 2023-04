Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruchdiebstahl im Industriegebiet von Blieskastel-Webenheim

Blieskastel (ots)

In der Zeit vom 06.04.2023 17:00 Uhr bis zum 08.04.2023 11:20 Uhr kam es im Industriegebiet, in der Straße "Im großen Gunterstal", in Blieskastel Webenheim, zu einem Einbruch in eine Baufirma.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Gebäude der Firma und entwendeten daraus eine Vielzahl an Werkzeuge. Ferner wurden Werkzeuge aus mehreren Fahrzeugen / Anhängern entwendet, welche zuvor gewaltsam aufgebrochen wurden. Hierdurch entstand der Firma ein hoher Vermögensschaden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben könne, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell