POL-MR: Baucontainer aufgebrochen - Maschinen und Geräte weg + Positive Drogentests + Glasscheibe zerstört

Stadtallendorf - Baucontainer aufgebrochen - Maschinen und Geräte weg

Am zurückliegenden Wochenende, zwischen 16 Uhr am Freitag und kurz vor 7 Uhr am Montag, 06. März, stahlen Einbrecher aus drei Baucontainern Baumascheinen und Arbeitsgeräte im Gesamtwert von nach ersten Schätzungen mindestens 15.000 Euro. Es handelt sich vielfach um Geräte der Firmen Hilti und Stabila. Unter der Beute befanden sich u.a Bohrhämmer, Schleifwerkzeuge, Digitalkamera sowie Gerätezubehör. Die Container standen auf der Baustelle in der Mildred-Scheel-Straße. Beim Aufbruch der Türen richteten der oder die Täter weiteren Sachschaden in vierstelliger Höhe an. Bei dem Umfang der Beute dürft zum Abtransport ein Fahrzeug notwendig gewesen sein. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg/Gladenbach - Positive Drogentests

Nach jeweils positiv auf THC reagierenden Drogentests veranlasste die Polizei bei den beiden 39 und 41 Jahre alten Autofahrern Blutproben und unterband eine Weiterfahrt durch Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel. Für den Älteren endete die Fahrt am Montag, 06. März, um kurz nach 11 Uhr in der Marburger Innenstadt. Der Jüngere musste sein Auto nach der Kontrolle um 15,45 Uhr auf der Bundesstraße zwischen Weimar und Gladenbach stehen lassen.

Marburg - Glasscheibe zerstört

Zwischen 13 Uhr am Freitag und 06.30 Uhr am Montag, 06. März ging an einem Institutsgebäude der Universität Marburg am Renthof auf unbekannte Weise eine Glasscheibe zu Bruch. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter Tel. 06421 406 0.

