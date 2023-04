Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230422.6 Reher: Fahrer liefert sich Verfolgungsfahrt mit Polizei und leistet Widerstand- Polizei sucht mögliche Geschädigte einer Unfallflucht

Reher (ots)

Am Mittwoch um 3:50 Uhr beendeten Beamte des Verkehrsüberwachungsdienstes Neumünster eine Verfolgungsfahrt mit einem uneinsichtigen Raser. Der 50jährige Kieler fuhr zuvor mit hoher Geschwindigkeit auf der K57 und überholte mehrere Fahrzeuge eines Schwerlasttransportes, welcher von der Polizeistreife auf Höhe Am Vierth in den Windpark Reher begleitet wurde. Nachdem die Streife dem Autofahrer folgte, fuhr dieser mit hoher Geschwindigkeit durch die Straße am Vierth und den Kalenkamp, ohne auf die Haltesignale zu achten. Hier konnten die Polizisten den Fahrer auf dem Gehweg des Wendehammers stoppen. Auf seine Fahrweise angesprochen reagierte der Kieler uneinsichtig und aggressiv. Bei der weiteren Bearbeitung beim Polizeirevier Itzehoe leistete der Fahrer Widerstand. Nach einer Vorführung beim Amtsarzt erfolgte der Transport ins Klinikum Itzehoe. Da das rote Fahrzeug Unfallschäden aufwies, sucht die Polizei nach möglichen Unfallzeugen oder Geschädigten, die in dieser Nacht möglicherweise Unfallschäden mit rotem Lackabrieb entdeckt haben. Sie werden gebeten, sich unter 04321-9453102 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell