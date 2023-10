Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Einbrüche in Refrath im gleichen Tatzeitraum

Bergisch Gladbach (ots)

In einem nahezu identischen Tatzeitraum kam es am gestrigen Dienstag (10.10.) zu zwei Tageswohnungseinbrüchen im Stadtteil Refrath, bei denen die beiden Tatorte circa 800 Meter voneinander entfernt liegen.

Während der Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße Niedenhof brachen unbekannte Täter in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 15:00 Uhr in das Haus ein. Bei Eintreffen der Polizisten stand die Terrassentür im rückwärtigen Bereich des Hauses offen und wies mehrere Hebelmarken auf. Im Inneren wurden mehrere Räume durchwühlt vorgefunden.

In der circa 800 Meter entfernten Straße Auf dem Kamm ereignete sich ein Einbruch in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Die Bewohnerin gab an, das Haus gegen 09:00 Uhr verlassen zu haben und als sie gegen 16:00 Uhr zurückkehrte, ihre Wohnung in einem verwüsteten Zustand vorgefunden zu haben. An der Balkontür waren deutliche Hebelmarken erkennbar. Zudem war eine zusätzliche Sicherung der Tür komplett herausgebrochen.

Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahmen konnte in beiden Einbruchsfällen nicht geklärt werden, ob etwas entwendet wurde. Die Polizei nahm jeweils eine Strafanzeige auf und veranlasste eine Sicherung aller Spuren an den Tatorten.

Das Kriminalkommissariat 2 hofft nun auf Zeugen, denen etwas Verdächtiges im Umfeld der Tatorte in Refrath aufgefallen ist. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (st)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell