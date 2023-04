Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei sucht beschädigten Opel Corsa

Espelkamp (ots)

Der Polizei wurde ein Verkehrsunfall gemeldet, der sich am 1. April auf der Breslauer Straße in Espelklamp ereignete. Die Beamten kennen zwar den Verursacher, suchen nun aber nach einem beschädigten Opel Corsa.

Nach Angaben eines 18-jährigen Espelkampers befuhr er am vergangenen Samstag (01.04.) gegen 18.30 Uhr die Breslauer Straße. Hierbei streifte er in Höhe eines Imbisses beim Vorbeifahren mutmaßlich einen grauen Opel Corsa. Da er nach der leichten Kollision seinen Wagen nicht verkehrsbehindernd auf der Straße parken wollte, fuhr er ein paar Meter weiter, um seinen Wagen in einer Parkbucht abzustellen. In der Zeit verließ der Nutzer des Corsa die Unfallörtlichkeit. In der Folge meldete der junge Mann den Unfall der Polizei.

Nun bittet die Polizei darum, dass sich der Besitzer des beschädigten Wagens unter der Rufnummer (0571) 8866-0 bei den Ermittlern meldet.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell